16:23, 21 декабря 2025 года

Новое оборудование в орловской поликлинике поможет распознать рак ЖКТ на ранних стадиях

В медучреждении появились колоноскоп и гастроскоп.

Фото: поликлиника №2

В орловскую поликлинику №2 поступило новое оборудование. С его помощью смогут диагностировать онкологические заболевания в сфере ЖКТ на ранних стадиях. На колоноскоп и гастроскоп потратили порядка 3,4 миллиона рублей. Об этом рассказали в администрации региона.

Колоноскоп поможет обнаружить нарушения функции кишечника, рак прямой и ободочной кишки, полипы, дивертикулез. При помощи гастроскопа можно детально рассмотреть слизистую желудка.

- При наличии показаний во время процедуры врач сможет сразу взять биопсию - это поможет поставить максимально точный диагноз. В этом году благодаря проведенным исследованиям в поликлинике было выявлено 20 злокачественных новообразований. Такие находки на ранних стадиях - это спасенные жизни, - уточнили в пресс-службе правительства.

В год врачи поликлиники 2-ой поликлиники проводит более двух тысяч гастроскопий. В 2026-ом планируют делать на 300-400 больше. Колоноскопию проводят реже: около двухсот раз. Новое оборудование позволит делать почти четыреста исследований.


Юлия Сабельникова
