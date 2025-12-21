Главная » Новости



13:46, 21 декабря 2025 года 28 жителей Орловщины погибли при пожарах в 2025 году 30 человек получили травмы.



Фото: Ольга Супонева

За истекший период 2025 года в Орловской области 28 человек стали жертвами пожаров. Еще 30 жителей региона получили ожоги или другие травмы. Итоги работы по обеспечению безопасности подвели в администрации. С докладом выступил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.



- В ходе тушения пожаров спасены 77 человек, оказана помощь в эвакуации 962 людям, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.



Всего в этом году зарегистрировано почти 2,6 тысяч пожаров. Благодаря профилактической работе их количество по сравнению с прошлым годом сократилось на 5,3 %. Значительно меньше возгораний стало происходить в жилых домах - почти на 22 %. Также стали реже гореть автомобили.





Юлия Сабельникова





