На следующей неделе орловцам обещают морозы до - 13

|
|воскресенье 21.12.2025 15:32:03
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:25, 21 декабря 2025 года
На следующей неделе орловцам обещают морозы до - 13Самым холодным днем станет среда.
Фото: Анастасия Мельникова
Грядущая рабочая неделя принесет морозы и снег на Орловщину. По данным Росгидрометцентра, возможно похолодание до -13 градусов.
Понедельник будет снежным и теплым. Ночью - 1 и снег с дождем, днем +1.
Во вторник начнется похолодание, днем погода порадует, как в знаменитом стихотворении Пушкина: мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -5 в дневные часы. Осадков не ожидается до четверга.
К среде нужно будет готовить вещи потеплее: ночью -13, днем - 8. Атмосферное давление повысится. В четвертый рабочий день начнется небольшое потепление: днем выглянет солнце и до минус 3-х.
К пятнице снова вернется небольшой снегопад, ночью до 4-х мороза, днем - 1.
Юлия Сабельникова
|
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.