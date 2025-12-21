Главная » Новости



15:25, 21 декабря 2025 года На следующей неделе орловцам обещают морозы до - 13 Самым холодным днем станет среда.



Фото: Анастасия Мельникова

Грядущая рабочая неделя принесет морозы и снег на Орловщину. По данным Росгидрометцентра, возможно похолодание до -13 градусов.



Понедельник будет снежным и теплым. Ночью - 1 и снег с дождем, днем +1.



Во вторник начнется похолодание, днем погода порадует, как в знаменитом стихотворении Пушкина: мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -5 в дневные часы. Осадков не ожидается до четверга.



К среде нужно будет готовить вещи потеплее: ночью -13, днем - 8. Атмосферное давление повысится. В четвертый рабочий день начнется небольшое потепление: днем выглянет солнце и до минус 3-х.



К пятнице снова вернется небольшой снегопад, ночью до 4-х мороза, днем - 1.





Юлия Сабельникова





