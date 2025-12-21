воскресенье 21.12.2025 15:32:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:25, 21 декабря 2025 года

На следующей неделе орловцам обещают морозы до - 13

Самым холодным днем станет среда.

Фото: Анастасия Мельникова

Грядущая рабочая неделя принесет морозы и снег на Орловщину. По данным Росгидрометцентра, возможно похолодание до -13 градусов.

Понедельник будет снежным и теплым. Ночью - 1 и снег с дождем, днем +1.

Во вторник начнется похолодание, днем погода порадует, как в знаменитом стихотворении Пушкина: мороз и солнце. Температура воздуха опустится до -5 в дневные часы. Осадков не ожидается до четверга.

К среде нужно будет готовить вещи потеплее: ночью -13, днем - 8. Атмосферное давление повысится. В четвертый рабочий день начнется небольшое потепление: днем выглянет солнце и до минус 3-х.

К пятнице снова вернется небольшой снегопад, ночью до 4-х мороза, днем - 1.


Юлия Сабельникова
