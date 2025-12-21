Орловцы встречают День зимнего солнцестояния

21 декабря жители Орловской области встречают День зимнего солнцестояния. Астрономическое явление наступит в 18:03. С этого момента световой день в Северном полушарии начинает увеличиваться. Сегодняшняя ночь была рекордно-длинной, а день будет предельно коротким: закат случится уже в 16:21.
Издавна считалось, день солнцестояния нужно провести в спокойствии и гармонии: пообщаться с близкими и стараться не конфликтовать. Желательно провести генеральную уборку и избавить дом от всего лишнего. Также хорошо устроить прогулку на природе и зарядиться энергией .