9:36, 21 декабря 2025 года Орловцы встречают День зимнего солнцестояния Он наступит в 18:03 по московскому времени.



Фото: Юлия Сабельникова

21 декабря жители Орловской области встречают День зимнего солнцестояния. Астрономическое явление наступит в 18:03. С этого момента световой день в Северном полушарии начинает увеличиваться. Сегодняшняя ночь была рекордно-длинной, а день будет предельно коротким: закат случится уже в 16:21.



Издавна считалось, день солнцестояния нужно провести в спокойствии и гармонии: пообщаться с близкими и стараться не конфликтовать. Желательно провести генеральную уборку и избавить дом от всего лишнего. Также хорошо устроить прогулку на природе и зарядиться энергией .





