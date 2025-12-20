Главная » Новости



14:15, 20 декабря 2025 года Орловцы смогут посмотреть "Щелкунчика" на большом экране Балет будут транслировать из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.







Орловцы смогут посмотреть "Щелкунчика" на большом экране. Балет будут транслировать из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В Орле его покажут в "Современнике" – 21 декабря в полдень.



Постановку Юрия Посохова будут транслировать в кинотеатрах страны в рамках проекта "Театр в кино" телеканала "Россия-Культура".



(6+)





Татьяна Тимохина





