12:00, 21 декабря 2025 года В Шаховской колонии освоили производство 200 образцов одежды Производственно-технические службы уголовно-исполнительной системы дают осужденным возможность освоить новую профессию и выйти на волю с востребованной специальностью.







21 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. В Шаховской колонии осужденным предлагают освоить профессию швеи.



Эта продукция пользуется спросом, в том числе у МЧС, МВД и Росгвардии. В основном это спецодежда, зимний ассортимент. Всего в Шаховской колонии было отшито более 200 образцов изделий. Мария Семак побывала на производстве.





Мария Семак





