18:00, 20 декабря 2025 года Орловские госавтоинспекторы напоминают водителям особенности зимнего вождения Дорожная полиция вышла в профилактический рейд.







Орловские госавтоинспекторы вышли в профилактический рейд с целью напомнить водителям особенности зимнего вождения. Плохая видимость, скользкая дорога и встречные фуры – все это чревато трагедиями.



Местом дежурства дорожная полиция выбрала железнодорожные переезды. С начала года 171 водитель нарушил там правила движения.



Со своей стороны, железнодорожники повышают безопасность переездов. В уходящем году отремонтировали 18 объектов, у деревни Бастыево открылся первый в регионе переезд с автоматическим шлагбаумом.





