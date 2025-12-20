Причиной пожара с двумя жертвами в Большом Сотниково могла стать аварийная работа холодильника
Трагедия случилась утром 17 декабря.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
СУ СК России по Орловской области озвучило предварительную причину смертельного пожара в деревне Большое Сотниково. Трагедия случилась утром 17 декабря. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела 40-летнего и 42-летнего мужчин. Следователи называют возможной причиной возгорания аварийную работу холодильника.
Предварительной причиной еще одного смертельного пожара могла стать неисправность электропроводки. Речь идет о трагедии, случившейся 14 декабря в селе Казанское Ливенского района. Стихия забрала жизнь 67-летней женщины.
Правоохранители призывают граждан соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов. Зимой риск возгораний, связанных с ними, кратно возрастает.