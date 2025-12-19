Главная » Новости



20:36, 19 декабря 2025 года Вадим Соколов: "Мы получили честный разговор о достижениях и проблемах" Сенатор РФ от Орловской области прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина.





Сенатор РФ от Орловской области Вадим Соколов прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина. Глава государства больше четырех часов отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов, а также простых россиян.



Вадим Соколов отметил, что все получили честный разговор о достижениях и проблемах, четкие ориентиры на будущее и уверенность в том, что Россия уверенно движется вперед к победам, несмотря на стоящие перед страной вызовы.



Сенатор подчеркнул, что аналогов такому общению в современном мире почти нет. "Нигде больше лидер нации не ведет столь открытый, продолжительный и содержательный диалог, отвечая на самые острые и неудобные вопросы, напрямую обращаясь к народу", – подытожил Вадим Соколов.





Артем Ежаков





