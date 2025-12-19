Главная » Новости



20:46, 19 декабря 2025 года В школах и детсадах Советского района Орла возобновляются занятия На фоне отключения отопления после вражеской атаки 19 декабря учеников перевели на дистанционное обучение, а дошкольников рекомендовали оставить дома.







19 декабря после вражеской атаки на коммунальный объект и последовавшими за ней отключениями тепла и горячей воды в школах и детсадах Советского района Орла приняли решение приостановить занятия.



Уроки в школах прошли дистанционно. Дошколят было рекомендовано оставить дома, но если такого варианта у родителей не было, работали дежурные группы, обеспеченные автономными отопителями.



С последствиями атаки разобрались уже к полудню. 20 декабря школьники продолжат учиться в обычном режиме за своими партами, а самые маленькие вернутся в свои группы.





Елена Степовая





