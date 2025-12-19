пятница 19.12.2025 21:55:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
20:23, 19 декабря 2025 года

Обратившийся на прямую линию президента орловец Алексей Гущин получил выплату по ранению

Не прозвучавшие в эфире обращения жителей региона уже начали отрабатывать власти и Народный фронт. Какие темы чаще всего поднимали орловцы в вопросах к главе государства? Расскажем в нашем сюжете.



19 декабря в Гостином дворе в Москве завершилась прямая линия и итоговая пресс-конференция Владимира Путина.

Общение главы государства с журналистами и россиянами продлилось больше четырех часов. Президенту за все время поступило больше трех миллионов обращений.

Владимир Путин ответил на множество вопросов – от ситуации в зоне СВО и мирных переговорах до личных. Со всеми вопросами, которые не прозвучали в эфире, будут работать местные власти и Народный фронт. В Орловской области их уже начали отрабатывать.

Большинство вопросов орловцев касались пенсий, транспорта, медицины, информационных технологий и связи, семьи и детей.

Помимо этого, была упомянута ситуация с орловским бойцом СВО Алексеем Гущиным, не получившим федеральную выплату по ранению. Региональную боец получил. Проблема с первой связана с задержкой в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил Алексей Гущин. Уже к вечеру он получил удостоверение ветерана боевых действий и положенную выплату.


Мария Семак
