20:23, 19 декабря 2025 года Обратившийся на прямую линию президента орловец Алексей Гущин получил выплату по ранению Не прозвучавшие в эфире обращения жителей региона уже начали отрабатывать власти и Народный фронт. Какие темы чаще всего поднимали орловцы в вопросах к главе государства? Расскажем в нашем сюжете.







19 декабря в Гостином дворе в Москве завершилась прямая линия и итоговая пресс-конференция Владимира Путина.



Общение главы государства с журналистами и россиянами продлилось больше четырех часов. Президенту за все время поступило больше трех миллионов обращений.



Владимир Путин ответил на множество вопросов – от ситуации в зоне СВО и мирных переговорах до личных. Со всеми вопросами, которые не прозвучали в эфире, будут работать местные власти и Народный фронт. В Орловской области их уже начали отрабатывать.



Большинство вопросов орловцев касались пенсий, транспорта, медицины, информационных технологий и связи, семьи и детей.



Помимо этого, была упомянута ситуация с орловским бойцом СВО Алексеем Гущиным, не получившим федеральную выплату по ранению. Региональную боец получил. Проблема с первой связана с задержкой в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил Алексей Гущин. Уже к вечеру он получил удостоверение ветерана боевых действий и положенную выплату.





Мария Семак





