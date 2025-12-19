Главная » Новости



19:50, 19 декабря 2025 года Андрей Клычков: "Мы уверенно движемся на фоне санкций и СВО" Губернатор Орловской области прокомментировал итоги прямой линии с Владимиром Путиным.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в "ВКонтакте" прокомментировал итоги прямой линии с Владимиром Путиным. Общение главы государства с народом шло больше четырех часов. Были затронуты вопросы международной политики, проведение спецоперации, социальные вопросы.



Как отметил Андрей Клычков, Орловщина и Россия уверенно движутся на фоне санкций и СВО. В частности, в регионе ввели новую меру поддержки для молодых многодетных семей — выплату в 300 тысяч рублей. Безработица в области составляет 1,4% при уровне по стране в 2,2%.

"Есть сложности, которые нужно решать – те же лекарства, общественный транспорт. Поэтому будем работать, решать поручения", – резюмировал губернатор.





Артем Ежаков





