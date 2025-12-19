Главная » Новости



18:59, 19 декабря 2025 года Андрей Клычков поблагодарил аварийные службы за быстрое устранение последствий ночной атаки Был поврежден коммунальный объект.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил аварийные службы за быстрое устранение последствий ночной атаки 19 декабря. Был поврежден коммунальный объект в Орле.



Из-за этого ограничивалось теплоснабжение и энергоснабжение, а также горячая вода в Советском районе. Школам пришлось уйти на дистанционное обучение, а родителей призывали по возможности не отводить детей в садики.

"Хочу поблагодарить оперативные службы РИР "Энерго", "Орелоблэнерго", сотрудников городской администрации и других. Сразу включились в работу, и уже в 10:30 была пущена горячая вода и отопление", – заявил глава региона.







