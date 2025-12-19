пятница 19.12.2025 19:40:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости

18:59, 19 декабря 2025 года

Андрей Клычков поблагодарил аварийные службы за быстрое устранение последствий ночной атаки

Был поврежден коммунальный объект.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил аварийные службы за быстрое устранение последствий ночной атаки 19 декабря. Был поврежден коммунальный объект в Орле.

Из-за этого ограничивалось теплоснабжение и энергоснабжение, а также горячая вода в Советском районе. Школам пришлось уйти на дистанционное обучение, а родителей призывали по возможности не отводить детей в садики.
"Хочу поблагодарить оперативные службы РИР "Энерго", "Орелоблэнерго", сотрудников городской администрации и других. Сразу включились в работу, и уже в 10:30 была пущена горячая вода и отопление", – заявил глава региона.
