17:25, 19 декабря 2025 года В Орловской области начали отработку обращений, не прозвучавших в прямой линии президента Губернатор Андрей Клычков прокомментировал итоги общения главы государства с россиянами.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал итоги прямой линии Владимира Путина.



Глава региона подчеркнул, что президент обозначил ключевые направления работы властей на ближайшую и долгосрочную перспективу.

"Единой командой мы обязательно добьем результата. И Победа обязательно будет за нами!", – заявил Андрей Клычков. Также губернатор отметил, что на Орловщине начали отработку обращений, не прозвучавших в прямой линии президента. "Все обращения будут услышаны", – заверил Андрей Клычков.



Большинство вопросов орловцев касались пенсий, транспорта, медицины, информационных технологий и связи, семьи и детей.





