В Орловской области начали отработку обращений, не прозвучавших в прямой линии президента

|
|Главная » Новости
17:25, 19 декабря 2025 года
В Орловской области начали отработку обращений, не прозвучавших в прямой линии президентаГубернатор Андрей Клычков прокомментировал итоги общения главы государства с россиянами.
Фото со страницы Андрея Клычкова в MAX
Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал итоги прямой линии Владимира Путина.
Глава региона подчеркнул, что президент обозначил ключевые направления работы властей на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Также губернатор отметил, что на Орловщине начали отработку обращений, не прозвучавших в прямой линии президента. "Все обращения будут услышаны", – заверил Андрей Клычков.
"Единой командой мы обязательно добьем результата. И Победа обязательно будет за нами!", – заявил Андрей Клычков.
Большинство вопросов орловцев касались пенсий, транспорта, медицины, информационных технологий и связи, семьи и детей.
Артем Ежаков