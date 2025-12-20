Главная » Новости



11:00, 20 декабря 2025 года Орловский "Титаник" планируют сдать в марте 2026-го года Сейчас многопрофильный медицинский центр готов на 80%.







Продолжаются строительные и отделочные работы в здании многопрофильного центра Орловской областной клинической больницы. Одновременно поступает медицинское оборудование, врачи учатся работе с ним.



Уже передана половина аппаратуры от плана. Среди нее: томограф, лабораторные анализаторы, хирургическое и эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ. На подходе – стационарные рентгены и другая техника для диагностики и лечения.



Предварительная дата сдачи объекта на данный момент – конец марта 2026-го года. "Титаник" сейчас готов на 80%. Там трудятся 130 человек, после Нового года их число увеличится до 250.





