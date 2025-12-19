пятница 19.12.2025 17:11:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16:44, 19 декабря 2025 года

Прямая линия Владимира Путина завершилась

Общение главы государства с журналистами и россиянами продлилось больше четырех часов.

Фото: Кремлин.ру

В Гостином дворе в Москве завершилась прямая линия и итоговая пресс-конференция Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами и россиянами продлилось больше четырех часов. Президенту за все время поступило больше трех миллионов обращений.

Владимир Путин ответил на множество вопросов – от ситуации в зоне СВО и мирных переговорах до личных. Со всеми вопросами, которые не прозвучали в эфире, будут работать местные власти и Народный фронт.

Большинство вопросов орловцев касались пенсий, транспорта, медицины, информационных технологий и связи, семьи и детей.

Помимо этого, была упомянута ситуация с орловским бойцом СВО Алексеем Гущиным, не получившим федеральную выплату по ранению. Губернатор Андрей Клычков, комментируя это, отметил, что ситуация находится на контроле правительства региона. Региональную выплату боец получил. Проблема со второй связана с задержкой в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил Алесей Гущин.


Артем Ежаков
