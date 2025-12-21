Главная » Новости



10:00, 21 декабря 2025 года В Орле не планируют отменять запрет левого поворота с Октябрьской на Андрианова Появление соответствующего знака объяснили опасностью участка.







После установки нового дорожного знака, запрещающего поворот налево, жители целого микрорайона оказались в ловушке. Короткого пути теперь нет у жителей улиц Андрианова, Максима Горького и Октябрьской.



В городской администрации пояснили, что перекресток имеет признаки потенциально опасного участка дорожного движения ввиду наличия ДТП. Сейчас основания для изменения схемы движения, по словам главы городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никиты Митряева, отсутствуют.



Петицию об отмене знака подписали больше тысячи человек. Также автолюбители ссылаются на затрудненный подъезд к школе №19, детским садам и физкультурно-оздоровительному диспансеру.





