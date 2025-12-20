Главная » Новости



13:00, 20 декабря 2025 года В Орловской области мужчина украл быка и забил его на мясо Преступление произошло в Хотынецком районе.





В Хотынецком районе Орловской области полицейские установили подозреваемого в краже быка с подворья местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.



Как следует из материалов дела, бык пропал ночью. Выяснилось, что животное увел 37-летний мужчина. Он завел быка в низину, забил, разделал и забрал мясо. Поступок классифицировали как кражу. Ущерб хозяйке составил 135 тысяч рублей.



Расследование продолжается. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.





