14:49, 19 декабря 2025 года Вопрос орловского бойца СВО с прямой линии президента решает фонд "Защитники Отечества" Алексей Гущин столкнулся с проблемой невыплаты федеральной льготы по ранению.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал обращение бойца СВО Алексея Гущина на прямую линию президента Владимира Путина. Военнослужащий столкнулся с проблемой невыплаты федеральной льготы по ранению.



По словам главы региона, проблема была связана с задержкой в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил Алексей Гущин. Региональную выплату он получил вовремя.



Андрей Клычков подчеркнул, что фонд "Защитники Отечества" работает с бойцом с 2024-го года.





Артем Ежаков





