17:00, 20 декабря 2025 года Для орловских паллиативных больных передали полсотни функциональных кроватей Их региональному фонду социальной поддержки населения предоставили спонсоры.





Региональный фонд социальной поддержки населения получил от спонсоров 50 новых функциональных кроватей для своих подопечных. Это люди, которые из-за возраста или тяжелых заболеваний нуждаются в паллиативной помощи.



Новость прозвучала за круглым столом, где руководство департамента здравоохранения, медики и представители общественных организаций обсуждали возможности взаимодействия и помощи паллиативным пациентам в Орловской области.



Полученные фондом функциональные кровати в ближайшее время помогут паллиативным больным. В основном в них нуждаются люди, которые находятся в домашних условиях под присмотром родных и выездной службы паллиативной помощи фонда.





