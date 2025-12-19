Пенсии, транспорт и медицина возглавили топ вопросов орловцев к Владимиру Путину
Помимо этого, жители региона обращались к главе государства на тему информационных технологий и связи, семьи и детей.
На прямой линии с Владимиром Путиным представили инфографику вопросов, которые наиболее волнуют жителей Орловской области. Орловцы обращались по темам пенсий, транспорта, медицины, информационных технологий и связи, семьи и детей.
Также на прямой линии прозвучал вопрос от орловского бойца СВО Алексея Гущина о задержке выплат. Речь идет о президентской льготе. При этом военнослужащий получил региональную выплату по ранению.
Вопросом с федеральной выплатой занимаются профильный департамент и фонд "Защитники Отечества".