19:30, 19 декабря 2025 года В Орле появится мемориальная доска в честь театрального актера Анатолия Макарова Ее установят на фасаде дома №25 по улице Фомина, где жил артист.





В Орле появится мемориальная доска в честь советского и российского театрального актера, режиссера и педагога, заслуженного артиста РСФСР народного артиста России Анатолия Макарова. Установку одобрили в городском совете.



Мемориальная табличка появится на фасаде дома №25 по улице Фомина, где жил артист. Средства на установку пожертвуют благотворители. Идея установки доски принадлежит председателю Орловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженному артисту и профессору Павлу Легкобиту.



Анатолий Николаевич Макаров окончил Днепропетровское театральное училище в 1963-м году. Судьба побросала его по театрам страны, пока в 1972-м году он не обрел свой постоянный дом, которым стал ОГАТ имени Тургенева. Скончался в декабре 2016-го года. Похоронен на аллее славы Наугорского кладбища в Орле.





Артем Ежаков





