9:00, 20 декабря 2025 года

В Орловской области обновили участок автодороги в 17,5 километра

Работы провели в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: газета "За изобилие"

В Орловской области за 171 миллион рублей обновили 7,9 километра автодороги Малоархангельск – Колпна – Долгое. Работы проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает региональный информационный портал.

Участок проходит через село Яковка. Специалисты ликвидировали деформации, уложили асфальт, восстановили пересечения, съезды и остановки, установили сотню дорожных знаков. В районе Яковской средней школы обустроен пешеходный переход.

Также отремонтировано 9,6 километра этой дороги на территории Должанского района. На границе районов заасфальтирована площадка для отдыха и стоянки автотранспорта.


Артем Ежаков
