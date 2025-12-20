В Орловской области обновили участок автодороги в 17,5 километра
Работы провели в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Фото: газета "За изобилие"
В Орловской области за 171 миллион рублей обновили 7,9 километра автодороги Малоархангельск – Колпна – Долгое. Работы проведены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает региональный информационный портал.
Участок проходит через село Яковка. Специалисты ликвидировали деформации, уложили асфальт, восстановили пересечения, съезды и остановки, установили сотню дорожных знаков. В районе Яковской средней школы обустроен пешеходный переход.
Также отремонтировано 9,6 километра этой дороги на территории Должанского района. На границе районов заасфальтирована площадка для отдыха и стоянки автотранспорта.