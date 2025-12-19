Орловцы готовятся смотреть прямую линию с Владимиром Путиным
Начало итоговой пресс-конференции в 12:00.
Фото: "Вести"
Меньше, через пол-часа жители Орловщины и всей России прильнут к экранам. В полдень,19 декабря, стартует прямая линия и большая пресс-конференция "Итоги года с Владимиром Путиным". От россиян поступило более 2,5 миллионов вопросов.
Корреспондент ГТРК "Орел" Анна Боева в числе журналистов, которые будут освящать главную повестку дня. «Вести-Орел» внимательно следить за вопросами и ответами, и держать вас в курсе самых важных новостей.
Смотрить прямую трансляцию можно на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", а также: