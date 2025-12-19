Главная » Новости



11:34, 19 декабря 2025 года Орловцы готовятся смотреть прямую линию с Владимиром Путиным Начало итоговой пресс-конференции в 12:00.



Фото: "Вести"

Меньше, через пол-часа жители Орловщины и всей России прильнут к экранам. В полдень,19 декабря, стартует прямая линия и большая пресс-конференция "Итоги года с Владимиром Путиным". От россиян поступило более 2,5 миллионов вопросов.



Корреспондент ГТРК "Орел" Анна Боева в числе журналистов, которые будут освящать главную повестку дня. «Вести-Орел» внимательно следить за вопросами и ответами, и держать вас в курсе самых важных новостей.



Смотрить прямую трансляцию можно на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", а также:



на платформе "Смотрим": https://smotrim.ru/live/eb79e07f-862b-4aa9-a7a6-c4805455afcd



в "ВКонтакте": https://vkvideo.ru/video-24371598_456314040



в "Одноклассниках": https://ok.ru/live/10854827171543





