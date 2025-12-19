пятница 19.12.2025 14:29:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

11:34, 19 декабря 2025 года

Орловцы готовятся смотреть прямую линию с Владимиром Путиным

Начало итоговой пресс-конференции в 12:00.

Фото: "Вести"

Меньше, через пол-часа жители Орловщины и всей России прильнут к экранам. В полдень,19 декабря, стартует прямая линия и большая пресс-конференция "Итоги года с Владимиром Путиным". От россиян поступило более 2,5 миллионов вопросов. 

Корреспондент ГТРК "Орел" Анна Боева в числе журналистов, которые будут освящать главную повестку дня. «Вести-Орел» внимательно следить за вопросами и ответами, и держать вас в курсе самых важных новостей.

Смотрить прямую трансляцию можно на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", а также:

на платформе "Смотрим": https://smotrim.ru/live/eb79e07f-862b-4aa9-a7a6-c4805455afcd

в "ВКонтакте": https://vkvideo.ru/video-24371598_456314040
в "Одноклассниках": https://ok.ru/live/10854827171543


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.