воскресенье 21.12.2025 15:31:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

10:57, 21 декабря 2025 года

Почти 30 тысяч жителей Орловщины не могут выехать за границу

Соответствующие ограничения вынесены судебными приставами региона.

Фото: Ольга Супонева

В 2025 году сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области вынесли более 20 тысяч постановлений, которые временно ограничивают для некоторых жителей региона право выезда за пределы Российской Федерации. По состоянию на 1 декабря, общее количество действующих ограничений – более 28 тысяч постановлений. Из них 1,7 тысячи — в отношении должников по алиментам.
— Прежде чем приобретать билеты или бронировать гостиницы за границей, гражданам необходимо самостоятельно проверить свое финансовое положение и выяснить наличие возможной задолженности. Сделать это можно через личный кабинет портала "Госуслуги", воспользовавшись базой данных исполнительных производств, обратившись по телефону горячей линии группы дистанционного обслуживания судебных приставов или поговорив с виртуальным помощником Полиной, — сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.
Также УФССП региона напомнили, что судебный пристав может ограничить право гражданина на выезд за границу, если общая сумма задолженности достигнет определенного порога:

- более 30 тысяч рублей;
- более 10 тысяч рублей, если эта задолженность возникла более двух месяцев назад и не была уплачена вовремя;
- если речь идет о выплате алиментов, компенсации вреда здоровью, возмещения морального или материального ущерба вследствие преступлений, размер задолженности, препятствующий выезду, составляет всего лишь более 10 тысяч рублей.

Кроме того, ограничение распространяется и на случаи, когда дело касается исполнительного производства неимущественного характера, например, передачи ребенка другому родителю, сноса зданий, выселения и аналогичных обязательств.

При оплате долга в аэропорту немедленное снятие запрета невозможно. Поэтому стоит заранее решить вопрос с погашением долга.


Анастасия Мельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.