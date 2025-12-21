Главная » Новости



10:57, 21 декабря 2025 года Почти 30 тысяч жителей Орловщины не могут выехать за границу Соответствующие ограничения вынесены судебными приставами региона.



Фото: Ольга Супонева

В 2025 году сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области вынесли более 20 тысяч постановлений, которые временно ограничивают для некоторых жителей региона право выезда за пределы Российской Федерации. По состоянию на 1 декабря, общее количество действующих ограничений – более 28 тысяч постановлений. Из них 1,7 тысячи — в отношении должников по алиментам.

— Прежде чем приобретать билеты или бронировать гостиницы за границей, гражданам необходимо самостоятельно проверить свое финансовое положение и выяснить наличие возможной задолженности. Сделать это можно через личный кабинет портала "Госуслуги", воспользовавшись базой данных исполнительных производств, обратившись по телефону горячей линии группы дистанционного обслуживания судебных приставов или поговорив с виртуальным помощником Полиной, — сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. Также УФССП региона напомнили, что судебный пристав может ограничить право гражданина на выезд за границу, если общая сумма задолженности достигнет определенного порога:



- более 30 тысяч рублей;

- более 10 тысяч рублей, если эта задолженность возникла более двух месяцев назад и не была уплачена вовремя;

- если речь идет о выплате алиментов, компенсации вреда здоровью, возмещения морального или материального ущерба вследствие преступлений, размер задолженности, препятствующий выезду, составляет всего лишь более 10 тысяч рублей.



Кроме того, ограничение распространяется и на случаи, когда дело касается исполнительного производства неимущественного характера, например, передачи ребенка другому родителю, сноса зданий, выселения и аналогичных обязательств.



При оплате долга в аэропорту немедленное снятие запрета невозможно. Поэтому стоит заранее решить вопрос с погашением долга.





Анастасия Мельникова





