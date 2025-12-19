Православные орловцы отмечают День памяти Николая Чудотворца
В Свято-Никольском храме поселка Хотынец литургию провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Фото: архив
Сегодня в православном календаре отмечают День памяти Николая Чудотворца, известного в народе как "Никола Зимний". В этот день традиционно заключали брачные союзы, устраивали ярмарки и возвращали долги.
Николая Чудотворца почитают как заступника невест, несправедливо осужденных, обездоленных людей и детей. Особенно он известен благодаря чудесам, которые происходят по молитвам к нему.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон сегодня возглавит литургию в Свято-Никольском храме поселка Хотынец.