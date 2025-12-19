Главная » Новости



11:00, 19 декабря 2025 года В орловскую поликлинику №3 пришли два молодых рентгенолога Они окончили ОГУ имени Тургенева и прошли ординатуру.



Фото: правительство Орловской области

Два молодых рентгенолога пополнили штат поликлиники №3 в Орле. Это Виолетта Мухина и Алиса Шиловская.



Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, обе девушки окончили ОГУ имени Тургенева и прошли ординатуру по специальности "Рентгенология".



Во время учебы они активно работали с современным оборудованием и разбирали реальные клинические случаи. Это помогло им быстро влиться в профессию.



Теперь молодые врачи проводят рентгенологические исследования для взрослых, участвуют в сложных разборах и продолжают совершенствовать свои навыки.





