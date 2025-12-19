Главная » Новости



16:00, 19 декабря 2025 года В Орловской области увековечили имя погибшего бойца СВО "Парту Героя" открыли в школе №7 города Мценска.





В школе №7 города Мценска открыли "Парту Героя" в честь участника СВО Николая Рытикова. Об этом сообщили в орловском филиале фонда "Защитники Отечества".



Николай родился 27 августа 1988 года в Тульской области, но вырос и учился в Мценском районе. Здесь окончил школу и агротехнический лицей, получил специальность техника-механика.



1 октября 2022 года Николай добровольцем отправился на СВО. Погиб 12 января 2023 года в боях за Артемовск. Посмертно награжден орденом Мужества.



"Парта Героя" в школе станет символом памяти о его подвиге, примером мужества и самоотверженности для будущих поколений, отметили в орловском филиале фонда "Защитники Отечества".





Сергей Мерцалов





