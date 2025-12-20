Главная » Новости



10:00, 20 декабря 2025 года В Советском районе Орла появилась современная станция водоподготовки Проект обошелся в 69 миллионов рублей.



Фото: правительство Орловской области

В орловском микрорайоне Наугорский открылась новая станция водоподготовки. Она способна очищать до 1450 кубометров воды в сутки.



Станцию возвели благодаря усилиям "Орелводоканала" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Проект стоимостью почти 69 миллионов рублей выполнен с соблюдением всех стандартов и под строгим строительным надзором. Теперь около 4500 жителей района получат качественное и надежное водоснабжение.





Сергей Мерцалов





