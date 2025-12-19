Главная » Новости



17:43, 19 декабря 2025 года На следующей неделе в Орловскую область придут морозы Температура может опуститься до -14 градусов.



В середине следующей недели в Центральной России ожидаются морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале. По данным прогностической карты, ночью 24 декабря температура опустится до −9 °C… −14 °C.



Тишковец отметил, что уже к вечеру понедельника, 22 декабря, начнет холодать. Температура воздуха упадет до −1…−4 °C, на дорогах появится гололедица, а высота снежного покрова достигнет 2-3 сантиметров. Во вторник, 23 декабря, похолодает до −5…−10 °C.

— К среде морозы окрепнут до −9…−14 °C. Наконец-то наступит зима. По предварительным прогнозам, "минусовые" температуры сохранятся до конца декабря, пройдут снегопады, и снежный покров может вырасти до 4-7 сантиметров. Новый год москвичи и жители Центральной России встретят с бодрящим морозом и снегом, — написал Тишковец.





Сергей Мерцалов





