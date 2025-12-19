В селе Богородское под Орлом вспыхнул жилой дом

В тушении принимали участие пожарные и местные добровольцы.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В селе Богородское Глазуновского района загорелся деревянный жилой дом. Сообщение о происшествии поступило утром 18 декабря.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, к моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. Существовал риск распространения огня на хозпостройки.
Сотрудники МЧС сформировали звено ГДЗС и начали тушение. Одновременно к месту приехали добровольцы из ДПК "Гремячево". Совместными усилиями они за 10 минут ликвидировали открытое горение и остановили распространение огня.
Пострадавших нет. Причины пожара выясняют специалисты.