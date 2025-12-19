Главная » Новости



8:38, 19 декабря 2025 года 19 декабря в Советском районе Орла приостановят занятия в школах и детских садах Решение принято на фоне отключений тепла и горячей воды после ночной атаки на коммунальный объект.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о решении приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных образовательных учреждениях Советского района Орла 19 декабря. Решение принято на фоне отключений тепла и горячей воды после ночной вражеской атаки на коммунальный объект, в результате получивший повреждения.



Глава региона уточнил, что если родители не могут оставить ребенка дома, в детских садах будут работать дежурные группы, обеспеченные автономными отопителями. Занятия в школах пройдут дистанционно.



Андрей Клычков заверил, что аварийные бригады сделяют все возможное для скорейшего возвращения тепла и горячей воды в дома и объекты соцкультбыта.









