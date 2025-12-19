пятница 19.12.2025 11:30:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
10:30, 19 декабря 2025 года

На Орловщине почти на четверть подскочило производство растительного масла

За 10 месяцев 2025-го года произведено 217,4 тысячи тонн продукта.


В Орловской области с января по октябрь 2025-го года произвели 217,4 тысячи тонн растительных масел. Об этом сообщает региональный информационный портал. Это на 22,7% больше, чем за 10 месяцев 2024-го года.

Рапсового масла изготовлено 133,9 тысячи тонн. Здесь прирост составил 26,2 тысячи тонн. Также произведено 65,8 тысячи тонн подсолнечного масла, 17,7 тысячи тонн соевого масла и 325,5 тысячи тонн жмыхов. Это больше на 4,2 тысячи тонн, 9,8 тысячи тонн и 37,7% соответственно.

В уходящем году на долю масложировой отрасли пришлось 69,6% в структуре прямого орловского агроэкспорта.


Артем Ежаков
