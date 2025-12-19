Главная » Новости



18:30, 19 декабря 2025 года ФК "Орел" стал лучшим в работе с болельщиками "Зелено-белые" обошли восемь клубов.





18 декабря состоялась церемония вручения премии в сфере маркетинга, коммерции и коммуникаций. ФК "Орел" признан победителем в номинации "Лучший кейс по работе с болельщиками", сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.



"Зелено-белые" обошли "Волну", липецкий "Металлург", "Череповец", "КДВ", "Динамо" из Вологды, брянское "Динамо", "Амкар" и "Динамо-СПБ".



Напомним, что в минувшем сезоне ФК "Орел" провел второй сезон во Второй лиге после длительного отсутствия и выступил лучше, чем в 2024-м, заняв 8-е место из 15-ти. Команда улучшила результат первого сезона на две позиции. "Зелено-белые" проводили ряд активностей для болельщиков, включая приглашение именитых футболистов на автограф-сессии.









Артем Ежаков





