18 декабря состоялась церемония вручения премии в сфере маркетинга, коммерции и коммуникаций. ФК "Орел" признан победителем в номинации "Лучший кейс по работе с болельщиками", сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.
"Зелено-белые" обошли "Волну", липецкий "Металлург", "Череповец", "КДВ", "Динамо" из Вологды, брянское "Динамо", "Амкар" и "Динамо-СПБ".
Напомним, что в минувшем сезоне ФК "Орел" провел второй сезон во Второй лиге после длительного отсутствия и выступил лучше, чем в 2024-м, заняв 8-е место из 15-ти. Команда улучшила результат первого сезона на две позиции. "Зелено-белые" проводили ряд активностей для болельщиков, включая приглашение именитых футболистов на автограф-сессии.