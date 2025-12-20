Орловскому краеведческому музею вернули древнюю княжескую печать
Ее нашли во время раскопок в центре города.
Фото: Орловский краеведческий музей
Орловский краеведческий музей получил отреставрированную княжескую печать конца XI — первой половины XII века с изображением Святого Николая Чудотворца и надписью "ДЬНЕ СЛОВО". Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Печать нашли во время раскопок в детинце Орловской крепости в 2021-м году, но затем решили отправить в Государственный научно-исследовательский институт реставрации. Сложность работ была в материале печати – свинец почти не поддается восстановлению.
После реставрации печать вернется в экспозицию, посвященную Судбищенской битве.