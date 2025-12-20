Главная » Новости



14:50, 20 декабря 2025 года Орловскому краеведческому музею вернули древнюю княжескую печать Ее нашли во время раскопок в центре города.



Фото: Орловский краеведческий музей

Орловский краеведческий музей получил отреставрированную княжескую печать конца XI — первой половины XII века с изображением Святого Николая Чудотворца и надписью "ДЬНЕ СЛОВО". Об этом сообщили в пресс-службе музея.



Печать нашли во время раскопок в детинце Орловской крепости в 2021-м году, но затем решили отправить в Государственный научно-исследовательский институт реставрации. Сложность работ была в материале печати – свинец почти не поддается восстановлению.



После реставрации печать вернется в экспозицию, посвященную Судбищенской битве.





Артем Ежаков





