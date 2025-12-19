Главная » Новости



12:30, 19 декабря 2025 года В Орловской области произвели более 300 тысяч тонн сахара На сегодняшний день переработано 2 миллиона 190 тысяч тонн корнеплодов.



Фото: архив

В Орловской области уже произвели более 300 тысяч тонн сахара из урожая 2025 года. Переработано 2 млн 190 тысяч тонн корнеплодов, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства.



Всего аграрии накопали 2,6 млн тонн сахарной свеклы, под которую в этом году было отведено 66 тысяч гектаров — на 4,2 тысячи больше, чем в 2024 году. Сахар перерабатывают четыре завода.



За 15 лет производство сахара в регионе выросло в три раза. Сладкой продукции хватит, чтобы обеспечить 17,5 миллионов человек.





Сергей Мерцалов





