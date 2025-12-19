Владимир Путин проведет проведет прямую линию для россиян

|Главная » Новости
8:00, 19 декабря 2025 года
Владимир Путин проведет проведет прямую линию для россиянТрансляция выступления главы государства начнется в полдень.
19 декабря президент России Владимир Путин проведет прямую линию для жителей страны и большую пресс-конференцию. Трансляция выступления главы государства начнется в 12:00 на центральных телеканалах страны.
Задать свой вопрос президенту можно будет в течение всего эфира программы. Число обращений к главе государства превысило два миллиона. Свои вопросы задают и орловцы. Например, орловчанка Светлана Пахомова просит расширить возможности использования материнского капитала.
Артем Ежаков