8:00, 19 декабря 2025 года Владимир Путин проведет проведет прямую линию для россиян Трансляция выступления главы государства начнется в полдень.





19 декабря президент России Владимир Путин проведет прямую линию для жителей страны и большую пресс-конференцию. Трансляция выступления главы государства начнется в 12:00 на центральных телеканалах страны. Задать свой вопрос президенту можно будет в течение всего эфира программы. Число обращений к главе государства превысило два миллиона. Свои вопросы задают и орловцы. Например, орловчанка Светлана Пахомова просит расширить возможности использования материнского капитала.





