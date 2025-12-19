пятница 19.12.2025 11:30:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
9:25, 19 декабря 2025 года

Участники кадровой программы "Герои земли Орловской" защитили дипломные проекты

Все справились на "отлично".


Губернатор Андрей Клычков подвел итоги кадровой программы "Герои земли Орловской". По словам главы региона, все участники на "отлично" защитили дипломные проекты, среди которых, например, идеи создания реабилитационного центра "Возвращение", трудоустройство участников спецоперации с ограничениями по здоровью и другие.

18 декабря участникам программы вручили дипломы. Напомним, что проект "Герои земли Орловской" аналогичен федеральной программе "Время героев" и призван сформировать новую кадровую команду из числа участников СВО. Они освоили азы государственной и муниципальной службы, а также прошли практику в органах власти.


Артем Ежаков
