В Орле торговали потенциально опасными яйцами

На рынке "Развитие" в Северном районе Орла продавали куриные яйца без ветеринарных документов. Нарушение выявили в ходе проверки Россельхознадзора. Собственнику торговой точки объявили предостережение.
— Хозяйка торговой точки не зарегистрировала площадку по указанному адресу в специализированной информационной системе "Цербер", следовательно, она не имела доступа к системе "Меркурий" для работы с электронными ветеринарными документами, — уточнили в ведомстве.
Товар без документов не дает гарантии качества и может быть опасным для здоровья. После употребления яиц от неизвестного производителя можно отравиться или подхватить сальмонеллез.