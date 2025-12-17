Главная » Новости



19:45, 17 декабря 2025 года В Орле торговали потенциально опасными яйцами Их продавали на рынке в Северном районе.



Фото: архив "Вести-Орел"

На рынке "Развитие" в Северном районе Орла продавали куриные яйца без ветеринарных документов. Нарушение выявили в ходе проверки Россельхознадзора. Собственнику торговой точки объявили предостережение.

— Хозяйка торговой точки не зарегистрировала площадку по указанному адресу в специализированной информационной системе "Цербер", следовательно, она не имела доступа к системе "Меркурий" для работы с электронными ветеринарными документами, — уточнили в ведомстве. Товар без документов не дает гарантии качества и может быть опасным для здоровья. После употребления яиц от неизвестного производителя можно отравиться или подхватить сальмонеллез.





Юлия Сабельникова





