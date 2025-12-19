Главная » Новости



14:30, 19 декабря 2025 года Сквер Калинникова в Орле обзавелся новой брусчаткой и фонарями Памятник известного композитора теперь подсвечивается.







В Орле по инициативе мецената Олега Карпикова обновили сквер Калинникова рядом с музыкальной школой имени этого известного композитора. Работы заняли полтора месяца. Общественное пространство получило новую брусчатку и фонари, а памятник теперь подсвечивается. Для сравнения – еще два месяца назад из 18 фонарей там горел лишь один.



Ремонт сквера стал подарком к круглой дате. В январе 2026-го года отметят 160-летие со дня рождения Василия Калинникова.





Ольга Прилепская





