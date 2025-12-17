Главная » Новости



20:50, 17 декабря 2025 года В орловских вузах открыли комнаты матери и ребенка Они появились в ОГУ имени Тургенева и институте культуры.







В ОГУ имени Тургенева и в институте культуры открылись комнаты матери и ребенка. Специализированные пространства появились в вузах благодаря национальному проекту "Семья".



В комнатах есть все для комфорта малышей и их родителей: игровая зона, санитарное пространство, чтобы принять душ и искупать ребенка, места для детского сна, кормления грудью.



Идея открытия в вузах комнат матери и ребенка была инициирована Министерством образования и науки. В Орловском госуниверситете такое пространство пока открыто только в здании факультета иностранных языков, но дальше планируется открыть такое и в главном корпусе, а также строящемся студенческом кампусе. До 2030-го года комнаты матери и ребенка появятся во всех вузах России.





Татьяна Тимохина





