20:30, 17 декабря 2025 года

В Орле открылся первый в регионе кадровый центр под брендом "Работа России"

Он оснащен по современным стандартам.



17 декабря в Орловской области открылся первый в регионе кадровый центр под брендом «Работа России». К Новому году единые стандарты работы внедрят во всех 28 точках службы занятости в регионе, которые также преобразуются аналогичные центры.

Центр создан благодаря участию Орловщины в федеральном проекте «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Флагманский центр оснащен по современным стандартам. Там есть комфортный зал ожидания, зона электронной очереди, система навигации, детский уголок и специализированные кабинеты.

В центре можно получить практически весь спектр услуг в сфере трудоустройства: от составления индивидуального плана занятости и психологической поддержки до помощи работодателям в подборе и переобучении персонала.


Мария Семак
