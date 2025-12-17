Главная » Новости



20:30, 17 декабря 2025 года В Орле открылся первый в регионе кадровый центр под брендом "Работа России" Он оснащен по современным стандартам.







17 декабря в Орловской области открылся первый в регионе кадровый центр под брендом «Работа России». К Новому году единые стандарты работы внедрят во всех 28 точках службы занятости в регионе, которые также преобразуются аналогичные центры.



Центр создан благодаря участию Орловщины в федеральном проекте «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры». Флагманский центр оснащен по современным стандартам. Там есть комфортный зал ожидания, зона электронной очереди, система навигации, детский уголок и специализированные кабинеты.



В центре можно получить практически весь спектр услуг в сфере трудоустройства: от составления индивидуального плана занятости и психологической поддержки до помощи работодателям в подборе и переобучении персонала.





Мария Семак





