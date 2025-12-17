Главная » Новости



15:01, 17 декабря 2025 года Министр энергетики РФ Сергей Цивилев проверит готовность Орловщины к серьезным холодам Член правительства страны находится в регионе с рабочим визитом.



Фото: портал правительства Орловской области

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев находится с рабочим визитом в Орловской области. 17 декабря он встретился с губернатором Андреем Клычковым, сообщает региональный информационный портал. Стороны обсудили безопасное прохождение зимнего периода и готовность инфраструктуры – в регионе ожидается похолодание, поэтому предстоит отработка различных сценариев, в том числе с учетом разных рисков.



Сергей Цивилев подчеркнул, что в Орловской области необходимо посмотреть готовность региона работать при серьезных морозах. Сейчас в России идут двухдневные учения, в которых участвуют представители всех министерств.





Вести-Орёл





