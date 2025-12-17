Министр энергетики РФ Сергей Цивилев проверит готовность Орловщины к серьезным холодам
Член правительства страны находится в регионе с рабочим визитом.
Фото: портал правительства Орловской области
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев находится с рабочим визитом в Орловской области. 17 декабря он встретился с губернатором Андреем Клычковым, сообщает региональный информационный портал. Стороны обсудили безопасное прохождение зимнего периода и готовность инфраструктуры – в регионе ожидается похолодание, поэтому предстоит отработка различных сценариев, в том числе с учетом разных рисков.
Сергей Цивилев подчеркнул, что в Орловской области необходимо посмотреть готовность региона работать при серьезных морозах. Сейчас в России идут двухдневные учения, в которых участвуют представители всех министерств.