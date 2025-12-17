Главная » Новости



16:30, 17 декабря 2025 года В 2026-м году в Орловской области капитально отремонтируют порядка 300 домов Речь идет о жилье, в котором фонд капремонта формируется на счете регионального оператора и специальном счете.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства региона об утверждении краткосрочного плана программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2024 – 2026 годах. Документ опубликован на сайте регионального правительства.



Согласно постановлению, в 2026-м году запланировано проведение капремонта 193 МКД, собственники помещений в которых формируют его фонд на счете регионального оператора. Помимо этого, отремонтируют 100 домов, в которых фонд формируется на специальном счете. Объем финансирования составит почти 2,1 миллиарда рублей.

"Всего в период реализации краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 516 многоквартирных домов", – следует из документа.





Артем Ежаков





