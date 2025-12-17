Главная » Новости



14:00, 17 декабря 2025 года Сквер Маяковского в Орле ждет масштабное обновление Концепция благоустройства получила название "Монетный двор".



Фото: "Вести-Орел"

Одно из любимых мест отдыха орловцев — сквер имени Маяковского — ждет обновление. В 2025 году сквер стал лидером голосования за благоустройство в 2026 году, набрав почти 20 тысяч голосов горожан. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Сквер расположен в центре Орла рядом с Александровским мостом, Центральным банком, сквером генерала Ермолова и памятником Лескову. Новый облик будет сочетать историческое окружение и современные элементы.

— Дизайн сквера вдохновлен окружающей застройкой. В нем будут арки Александровского моста, формы окон соседних зданий и классические светильники. Появится зона отдыха со скамейками и зелеными насаждениями, событийная площадка с подиумом и фотозоной "Неразменный рубль", а также восстановленный фонтан, который станет центром сквера, — рассказала и.о. первого заместителя мэра Мария Родштейн. Проект благоустройства получил название "Монетный двор" и отсылает к рассказу Николая Лескова "Незримый рубль".





Сергей Мерцалов





