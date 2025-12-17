Главная » Новости



17:30, 17 декабря 2025 года Орловские инспекторы раздали пенсионерам световозвращающие браслеты Их использование в темное время снижает риск ДТП в 6-8 раз.



Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области

Орловские инспекторы раздали пенсионерам световозвращающие браслеты. Они делают пешеходов заметнее в темноте и снижают риск ДТП в шесть-восемь раз. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.



Пожилым людям наглядно показали, как правильно надевать браслеты на руку или сумку, чтобы они хорошо отражали свет фар и помогали водителю увидеть пешехода издалека. Акция прошла в рамках профилактического мероприятия "Пешеход".







Сергей Мерцалов





