Новым главой Мценского отдела СУ СКР по Орловской области стал Андрей Парамонов
В следственный органах он работает с 2010 года.
Фото: СУ СКР по Орловской области
Назначен новый руководитель Мценского отдела Следственного управления СК России по Орловской области. Им стал подполковник юстиции Андрей Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе орловского следкома.
Парамонов окончил Орловский госуниверситет, после чего начал службу в Следственном комитете.
В 2010 году он был назначен следователем Урицкого отдела. Затем занимал должности старшего следователя в Орловском межрайонном отделе, заместителя руководителя в Залегощенском и Урицком отделах, а также в отделах по Советскому и Заводскому районам Орла.
Также Андрей Парамонов руководил Ливенским межрайонным следственным отделом и работал старшим следователем в контрольно-следственном отделе аппарата Следственного управления.