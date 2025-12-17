Главная » Новости



16:50, 17 декабря 2025 года Новым главой Мценского отдела СУ СКР по Орловской области стал Андрей Парамонов В следственный органах он работает с 2010 года.



Фото: СУ СКР по Орловской области

Назначен новый руководитель Мценского отдела Следственного управления СК России по Орловской области. Им стал подполковник юстиции Андрей Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе орловского следкома.



Парамонов окончил Орловский госуниверситет, после чего начал службу в Следственном комитете.



В 2010 году он был назначен следователем Урицкого отдела. Затем занимал должности старшего следователя в Орловском межрайонном отделе, заместителя руководителя в Залегощенском и Урицком отделах, а также в отделах по Советскому и Заводскому районам Орла.



Также Андрей Парамонов руководил Ливенским межрайонным следственным отделом и работал старшим следователем в контрольно-следственном отделе аппарата Следственного управления.





