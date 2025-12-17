среда 17.12.2025 18:33:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16:50, 17 декабря 2025 года

Новым главой Мценского отдела СУ СКР по Орловской области стал Андрей Парамонов

В следственный органах он работает с 2010 года.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Назначен новый руководитель Мценского отдела Следственного управления СК России по Орловской области. Им стал подполковник юстиции Андрей Парамонов. Об этом сообщили в пресс-службе орловского следкома. 

Парамонов окончил Орловский госуниверситет, после чего начал службу в Следственном комитете.

В 2010 году он был назначен следователем Урицкого отдела. Затем занимал должности старшего следователя в Орловском межрайонном отделе, заместителя руководителя в Залегощенском и Урицком отделах, а также в отделах по Советскому и Заводскому районам Орла.

Также Андрей Парамонов руководил Ливенским межрайонным следственным отделом и работал старшим следователем в контрольно-следственном отделе аппарата Следственного управления.


Сергей Мерцалов
