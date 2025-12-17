Главная » Новости



19:00, 17 декабря 2025 года Орловские выпускники узнали результаты итогового сочинения Почти все участники справились с заданием.



3 декабря по всей России прошло итоговое сочинение — важный экзамен для допуска к ЕГЭ. В Орловской области его писали 2793 одиннадцатиклассника и один выпускник прошлых лет. Еще 50 человек сдавали изложение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Для зачета нужно было написать не менее 250 слов, а также выполнить два ключевых требования: соответствие теме и наличие аргументации.



Большинство участников, 99,5%, успешно справились с сочинением, все работы по изложению также были зачтены.



14 человек не смогли выполнить задание, а 30 выпускников по разным причинам не приняли участие в экзамене. Им дадут шанс пересдать сочинение 4 февраля или 8 апреля следующего года.





