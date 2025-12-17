Жителя Орловской области посмертно наградили орденом Мужества

|
16:00, 17 декабря 2025 года
Жителя Орловской области посмертно наградили орденом МужестваНаграду вручили родным погибшего на СВО Евгения Орлова.
Фото:
Родным ливенца Евгения Орлова вручили орден Мужества, которым он награжден посмертно. Об этом сообщает издание "Уездный город".
Боец с позывным "Децил" отправился на СВО 16 августа 2024 года. Он сражался на Купянском направлении в Харьковской области.
В день рождения Евгения родным удалось поздравить его. Затем он снова вышел на связь, но после этого о его судьбе ничего не было известно. С сентября 2024 года Орлов числился пропавшим без вести.
В конце марта 2025 года близкие и друзья простились с Евгением. 15 декабря в Ливенском военном комиссариате орден Мужества вручили его маме Людмиле Николаевне Сухининой.
Сергей Мерцалов
