Главная » Новости



15:00, 17 декабря 2025 года Орловец оказался в полиции после похода в магазин Мужчина вступил в конфликт с сотрудниками торговой точки.



Фото: архив "Вести-Орел"

Поход в сетевой магазин, расположенный на Щепной площади в Орле, закончился для орловца в полицейском участке. Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, 38-летний мужчина вступил в конфликт с сотрудниками торговой точки, вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес окружающих. Персонал магазина не смог самостоятельно утихомирить мужчину, в связи с чем они воспользовались тревожной кнопкой.



Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали дебошира и передали полиции для дальнейшего разбирательства.





Анастасия Мельникова





